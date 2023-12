“Nature“ Top-10 Computerprogramm ChatGPT als Forscher ausgezeichnet

Man habe sich entschlossen, ChatGPT zusätzlich aufzunehmen, „um die tiefgreifende Art und Weise zu würdigen, in der generative künstliche Intelligenz die Entwicklung und den Fortschritt der Wissenschaft verändert“, so Monastersky. In einem Beitrag in „Nature“ hieß es zu ChatGPT: „Er hat wissenschaftliche Arbeiten mitverfasst - manchmal heimlich. Er entwarf Entwürfe für Präsentationen, Förderanträge und Lehrveranstaltungen, erstellte Computercodes und diente als Resonanzboden für Forschungsideen.“