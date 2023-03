Weltraumteleskop James Webb NASA zeigt Bild von sterbendem Stern

Das Weltraumteleskop „James Webb“ hat die letzte Phase vor dem Tod eines Sterns dokumentiert. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa veröffentlichte am Dienstag ein Foto der seltenen Beobachtung mit dem Teleskop, das Ende 2021 ins All geschickt wurde. Die Aufnahme zeigt Staub und Gas, die von einem riesigen, heißen und etwa 15 000 Lichtjahre entfernten Stern ins All geschleudert werden. Das abgestoßene Material bildete einst die äußere Hülle des als „WR 124“ bekannten Sterns.