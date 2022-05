Black Hole Week : Nasa veröffentlicht Tonaufnahme – So klingt ein Schwarzes Loch

Die Nasa hat im Rahmen der Black Hole Week Anfang Mai Tonaufnahmen eines Schwarzen Loches veröffentlicht. Ein schauriger Klang, der dank Transformation von Daten für das menschliche Ohr zum ersten Mal hörbar gemacht wurde.

Jetzt gelang es der Nasa durch eine Sonifikation, also der Übersetzung von astronomischen Daten in Klang, diese Töne in den menschlichen Wahrnehmungsbereich zu holen, indem sie sie nach oben skalierten. Die so entstandenen Klangsignale werden 144 Billiarden bzw. 288 Billiarden Mal höher gehört als ihre ursprüngliche Frequenz.