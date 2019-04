Essay : Nahweh statt Fernweh

Düsseldorf Essay Mit dem Frühling kommt die Werbung für Fernreisen und Extremsport-Ausrüstungen. Aber es geht auch eine Nummer kleiner als Hawaii – ob mit oder ohne Ironman. Die Natur beginnt schließlich vor der Haustür.

Ich weiß beschämend wenig über den Wald, weniger als jedes Waldkindergarten-Kind nach einer Woche. Eichen erkenne ich, Birken sowieso, aber Buchen und Kastanien nur, wenn Bucheckern und Kastanien darunter liegen. Vögel kann ich überhaupt nicht voneinander unterscheiden, ausgenommen Papageien und Pinguine – aber die verirren sich ja eher selten in hiesige Breiten. Apropos: In Neuseeland würde ich vermutlich Kiwis, Keas und Kakapos erkennen sowie das „Kreuz des Südens“ – ein Sternbild und drei Vogelarten mehr als hier. Ans andere Ende der Welt hat mich einst das Fernweh gezogen, heute entdecke ich das Nahweh.

Erlebnisbericht des konsumkritischen Schriftstellers Björn Kern („Das Beste, was wir tun können, ist nichts“) über ein Jahr voller Waldwanderungen, Eisbäder und Schwitzhütten in der Weite des Oderbruchs an der deutsch-polnischen Grenze.

Man kann den Niederrhein als einen „Landstrich vielfachen Durchschnitts“ verstehen, wie Okko Herlyn, der Ostfriese, der unsere Heimat lieben lernte, besang, bedichtete. Nicht zu Unrecht schrieb er auch: „Wälder, von denen aus Mythen und Märchen die Welt erobern“, lägen „sonstwo, aber gewiss nicht zwischen Diersfordt und Voshövel, Hinsbeck und Niederkrüchten“, und: „Die Idee einer Ebene ist beispielsweise in der Umgebung von Emden überzeugender verwirklicht.“ Wahr, aber letztlich auch irrelevant. Die Hatz nach dem Optimum, nach Superlativen, nach Hintergründen für Fototapeten-Fotos ist nicht nur in meinem Fall zwecklos, nach der erwähnten Neuseeland-Reise.

Gerade ihre Unspektakulärheit macht sie mir so sympathisch, die Niers und ihre Nebenflüsschen, und das handelsübliche Grün drumherum. Ihre Ereignislosigkeit. Kein Elch, schon gar kein Elefant in Sicht, maximal ein Eichhörnchen. Kein Büffel, keine Boa, höchstens Blindschleichen. Angeblich zumindest, gesehen habe ich noch keine.

Dem Autor Björn Kern gefällt das. „Von Vorkenntnissen aller Art ist möglichst abzusehen“, schreibt er in seinem Buch „Im Freien“, einer Hymne an das, was er Nahweh nennt. Das Draußensein, schreibt er, sei ein Glück, das man ohne Recherche und ohne Reiserücktrittsversicherung genießen dürfe und solle, ohne Ausrüstung ohnehin, also: vollkommen voraussetzungsfrei. Bei diesen kleinen Ausbrüchen gehe es nicht um möglichst extreme Erlebnisse, sondern um die Wiederentdeckung der Mehr-oder-weniger-Wildnis in der eigenen Zeitzone, dem eigenen Ort, vor der eigenen Haustür. Zu sehen, zu hören, zu riechen und zu spüren gebe es immer etwas.