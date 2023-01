Von NRW und deutschlandweit Die schönsten Reiseziele in Europa mit dem Nachtzug

Düsseldorf –> Wien/Österreich

Der ÖBB Nightjet (NJ40421) fährt täglich von Amsterdam nach Wien und zurück und macht Station unter anderem in Düsseldorf (21:44 Uhr), Köln (22:16 Uhr) und Bonn (23:11 Uhr). Ankunft ist in Wien morgens um 9.14 Uhr. Genug Zeit, um im Zug noch in Ruhe das Frühstück zu genießen.

Ausstattung, Service, Preise (Stand: Januar 2023)