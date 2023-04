Vor- und Nachteile Was Sie bei der Fahrt mit dem Nachtzug beachten sollten

Anschlussrisiko: Ein zusätzliches Problem ist das Verpassen der Abfahrt, wenn man das Nachtzugticket und die Fahrkarte für den Zubringerzug jeweils einzeln gebucht hat. Für einen Anspruch auf Ersatzleistungen in so einem Fall - Hotelübernachtung und Weiterfahrt am Morgen - müssten die Verbindungen gemeinsam gebucht worden sein, sagt Patrick Neumann von „Back-on-Track“, einer Initiative für mehr Nachtzugverkehr in Europa.