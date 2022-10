Gemischte Reaktionen : Neue Debatte über Gaspreisbremse

Düsseldorf Im ersten Schritt sollen Haushalte und Gewerbe eine einmalige Erstattung im Dezember bekommen. Die beruht allerdings auf der September-Vorauszahlung. Die NRW-Landesregierung fordert eine sozial gerechte Ausgestaltung.

Nach dem Zwischenbericht der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einberufenen Gaskommission zeichnet sich ab, dass der von vielen geforderte Gaspreisdeckel erst im Frühjahr 2023 greifen wird. Zunächst will der Staat als rasche Entlastung der Haushalte die Vorauszahlung für Dezember übernehmen. Das Geld soll auf Basis der Abschlagszahlung für September 2022 gezahlt werden.

Mehrkosten 2022 Hier geht die Analyse von rund 550 Euro (plus 67 Prozent) aus.

Mehrkosten 2020 Laut Mieter­bund ist bei einer durchschnittlich 70 Quadratmeter großen Wohnung mit Gasheizung für 2021 mit Mehrkosten von 135 Euro (plus 20 Prozent) zu rechnen.

Das Echo auf die Vorschläge der Kommission ist geteilt. „Es ist gut, dass die Kommission nun konkrete Vorschläge formuliert hat. Jetzt ist die Bundesregierung am Zug, sie muss die noch offenen Fragen umgehend beantworten“, sagte eine Sprecherin von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). „Danach kann eine Prüfung und Bewertung der Entlastungswirkung erfolgen.“ Zentral bleibe, dass die Maßnahmen zielgerichtet und sozial gerecht wirkten und nicht dem Prinzip Gießkanne folgten: „Es müssen diejenigen schnell entlastet werden, die am stärksten unter den steigenden Kosten leiden. Die Menschen brauchen die Gewissheit, dass die Energiepreisbremse noch in diesem Jahr spürbar bei den Verbrauchern, der energieintensiven Industrie sowie kleineren und mittleren Unternehmen ankommt.“