N-Wort, Witze, Hinweise Was darf man heute noch aus den TV-Archiven zeigen?

Es gibt auch Beispiele aus dem Bereich Hörfunk. Das öffentlich-rechtliche Deutschlandradio nannte die Einordnung in der „Retro“-Rubrik in der ARD-Audiothek, in der auch Deutschlandradio-Material verwendet wird: „ARD Retro veröffentlicht Originalbeiträge, die Denkweise und Sprachstil der 1940-er, 50-er und 60-er wiedergeben.“ Bei einer Hörspielreihen-Folge gab es laut Sender auch einmal einen Hinweis: „Herzlich willkommen zum Kriminalhörspiel „Der Kopfjäger von Singapur“. Vorweg ein Hinweis in eigener Sache: Diese Produktion aus dem Jahr 1981 enthält Begriffe und Stereotype, die aus heutiger Sicht rassistisch wirken. Wir haben uns dennoch entschlossen, das Stück zu publizieren, weil wir alle Folgen der historischen RIAS-Reihe „Professor van Dusen“ zugänglich machen wollen. Solche Inhalte spiegeln die Rundfunk- und Zeitgeschichte, nicht aber die gegenwärtige Haltung von Deutschlandfunk Kultur.“