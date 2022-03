Tragödie in Berlin : Mutter tötet zweijährige Tochter und springt aus Fenster

Am Sonntag wurden in Berlin die Leichern einer Frau und ihre Tochter gefunden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Berlin Nach dem Fund der Leichen einer 31-Jährigen und ihrer Tochter am Sonntag in Berlin, hat sich die Polizei jetzt zu den Hintergründen der Tat geäußert.

Nach dem Fund einer toten Frau und ihrer toten kleinen Tochter am Sonntag in Berlin hat die Polizei die Hintergründe geklärt. Wie die Beamten am Montag in der Hauptstadt mitteilten, handelte es sich um einen sogenannten erweiterten Suizid.