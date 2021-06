Wuppertaler soll Neunjährigen im Auto missbraucht haben : Weitere Anklage im Missbrauchsfall Münster

«EK Rose», der Name der Ermittlungskommission, steht auf Aktenordnern in einem Gerichtssaal im Landgericht Münster (Archivbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Münster Das Kindesmissbrauchsverfahren von Münster hat zu einer weiteren Anklageerhebung gegen einen Mann aus Wuppertal geführt. Der 37-jährige Angeschuldigte soll im Jahr 2019 einen damals neunjährigen Jungen im Auto in einem Waldstück schwer sexuell missbraucht haben.

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in Münster mitteilte. Bei dem Jungen soll es sich um den Sohn der Lebensgefährtin des Hauptbeschuldigten handeln, die Tat habe vermutlich in dem Auto des Hauptbeschuldigten stattgefunden.