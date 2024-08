Untersuchungen der Uni Münster „Ribbeck'scher Meteorit“ ist 4,5 Milliarden Jahre alt

Wissenschaftler vom Institut für Planetologie der Universität Münster hätten gemeinsam mit weiteren Kolleginnen und Kollegen aus fünf Ländern ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Meteoritics & Planetary Science“ veröffentlicht. Am 21. Januar war ein kleiner Himmelskörper in die Erdatmosphäre eingedrungen, zerplatzt und in zahlreichen Bruchstücken in der Nähe von Ribbeck im Havelland zu Boden gegangen.