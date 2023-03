Von lässig bis schick Das sind die Männermode-Trends im Frühjahr und Sommer 2023

Aber auch große Größen sind beliebt. So trägt auch Kelvin Harrison Jr. einen Oversized Anzug (Foto). „Oversized Anzüge werden in diesem Jahr ein großer Trend sein, man denke nur an Justin Bieber, Robert Pattinson und David Beckham“, sagt der englischsprachige Mode-Youtuber Alex Costa in seinem Video „10 Biggest Style Trends for Men in 2023“.