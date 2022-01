Modewelt trauert : Französischer Designer Thierry Mugler ist gestorben

Paris Der französische Modedesigner Thierry Mugler ist am Sonntag gestorben. Er zog sich bereits vor 20 Jahren aus der Modewelt zurück – doch seine Kreationen werden bis heute von Stars getragen.

Der 73-Jährige sei eines natürlichen Todes gestorben, teilte sein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Montag mit. Zuvor war sein Tod auf der Facebook-Seite des Designers, der in den 1980ern die Modewelt in Paris dominierte, bekanntgegeben worden. Dem Sprecher zufolge kam Muglers Ableben unerwartet: Dieser wollte Anfang der Woche neue Kooperationen bekanntgeben.