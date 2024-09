Perfekte Wohnung, perfektes Leben? Was hinter dem Social-Media-Phänomen „Sad Beige Moms“ steckt

In der Familie können auf diesen Druck hin Belastungen und Konflikte entstehen. Ein alltägliches Beispiel dafür sind Fotoaufnahmen: Wenn Kinder keine Lust darauf haben, für Fotos zu posieren und als Reaktion darauf mehr Druck auf die Kinder ausgeübt wird, verstärkt das die Abwehrhaltung der Kinder. Finden solche Situationen immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen statt, belastet das Aufzwingen von Verhaltensweisen im schlimmsten Fall die Eltern-Kind-Beziehung: „Die Probleme potenzieren sich oder können sich über die Zeit noch verschärfen oder ausweiten“, so Ackermann.