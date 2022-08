View this post on Instagram

Wenn es wieder heißt „O’zapft is“ schmeißt sich einmal im Jahr auch die Damenwelt in NRW in das bayrische Trachtenkleid. Welche Variationen des Klassikers in diesem Jahr besonders im Trend liegen, haben wir für Sie gesammelt.

In diesem Jahr sind die Blusen eher aus Baumwolle als komplett aus Spitze. Schlichte Blusen sind wieder auf dem Vormarsch. Damit das nicht zu schlicht bleibt, dürfen die Blusen wieder mehr Ausschnitt haben als es in den letzten Jahren der Fall war. Auch die Farben der Kleider und Schürzen sind sehr breit gefächert. Ob schlichte Erdtöne oder knalliges Pink – beides darf dieses Jahr mit Stolz getragen werden.