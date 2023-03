Trendfarbe und angesagte Kleidung Fünf Modetrends für Männer für Frühjahr und Sommer 2023

Grün ist nicht nur als Farbe für ökologische Nachhaltigkeit beliebt, sondern taucht in diesem Frühjahr und Sommer auch verstärkt in der Mode auf. Fachjournalist André Bangert bezeichnet Grün als „eine ganz heiße Farbe“ in dieser Saison. „Auch in der Casual Wear.“ Besonders beliebt sind laut Bangert dezente Töne wie Lindgrün, Salbei oder Olive. Noch ein Vorteil der Farbe: Grüne Kleidungsstücke lassen sich auch zusammen in einem Look kombinieren.