Modeschöpfer Der Monolith der Mode – Giorgio Armani wird 90

Geboren wurde der „Principe della Moda“ („Fürst der Mode“), wie sie ihn in Italien nennen, nicht in Mailand, sondern eine Autostunde weiter, in der Kleinstadt Piacenza, als zweites Kind einer Hausfrau und eines Speditionskaufmanns. Die Mutter legte Wert auf Kleidung, auch in den Kriegsjahren. Aber den größeren Einfluss in Sachen Mode hatte wohl der Großvater, der als Maskenbildner und Perückenmacher beim städtischen Theater sein Geld verdiente.