„Grausamkeit gegen Tiere“ : Mode-Magazin „Elle“ verbannt Pelze aus allen Ausgaben

Ein Nerz in einem Käfig in einer chinesischen Nerzfarm. Foto: dpa/epa Diego Azubel

Paris Das Verbot gilt sowohl für den redaktionellen Teil als auch für die Werbung. Die Verwendung tierischer Pelze entspreche nicht mehr den Werten der Zeitschrift. Stattdessen soll nun die Nachfrage nach nachhaltigen Alternativen unterstützt werden.

Während die Verbannung von Tierpelzen in 13 der Ausgaben bereits praktiziert wird, soll sie in 20 weiteren ab Anfang 2022 und in den verbleibenden ab 2023 greifen. Die in Frankreich gegründete Zeitschrift, deren deutsche Ausgabe bei Hubert Burda Media erscheint, gehört zur französischen Groupe Lagardère. „Elle“ hat nach Verlagsangaben weltweit 33 Millionen Leser und monatlich 100 Millionen Aufrufe der Internetseiten.