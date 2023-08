Von Y2K bis Polka Dots Das sind die Modetrends im Herbst und Winter

Doch das Grau ist nicht der einzige farbliche Aufsteiger. Auch Rot ist der Farb- und Typberaterin Jasmin Link zufolge in diesem Herbst und Winter „wieder omnipräsent“. Und wie kombiniert man das nun? Soll es edel wirken, etwa mit Schwarz oder Anthrazitgrau. Oder in der sogenannten „Pommes Schranke-Kombination“, also mit hellem Beige oder mit Cremeweiß, so Link. „Das wirkt harmonisch und cool sowie zeitlos.“