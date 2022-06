Men‘s Fashion Week 2022 : Designer-Schaulaufen in der britischen Hauptstadt

London Nachdem die Herbst/Winter-Schau für den Januar dieses Jahres abgesagt wurde, findet die London Men‘s Fashion Week im Juni endlich wieder statt. Dort werden die Trends für den Frühling und Sommer 2023 präsentiert. Mit dabei: Prominente Designer von der Insel.

Am 11. Juni 2022 startet in London die Men‘s Fashion Week. Drei Tage lang präsentieren die Designer in der britischen Landeshauptstadt ihre Kollektionen für den Frühling und Sommer 2023. Weil die Fashion Weeks in den vergangenen Jahren nur in digitaler Form stattfinden konnten, hat sich für die Modewochen inzwischen ein Hybrid aus physischer und digitaler Präsentation bewährt.