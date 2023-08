Pläne in Großbritannien Wie Unterwäsche vor Krebs warnen kann

In der vergangenen Woche hatte die britische Regierung neue Ziele für die Krebsbehandlung angekündigt. Mit einer neuen Strategie soll demnach ab Oktober das Ziel verfolgt werden, Krebs in 75 Prozent der Fälle in einem frühen Stadium zu erkennen. Bislang liegen die Überlebensraten für Krebs einer Studie des Schwedischen Instituts für Gesundheitsökonomie zufolge in Großbritannien hinter denen in anderen europäischen Ländern.