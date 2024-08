„Fake Freckles“ Wie man sich falsche Sommersprossen schminkt

Laut Urban Slamal, Vorstand des Bundesverbands Tattoo, würden die Fake Freckles zwar wie alle Tätowierungen mit der Zeit blasser. „Ich würde aber keine Garantie darauf geben, dass sie nach drei Jahren auf wundersame Weise verschwinden“, so der Experte. „Letzten Endes ist das Stechen dieser Fake Freckles nichts anderes als eine ganz normale Gesichtstätowierung, also mit allem, was dazugehört.“ Also auch mit Schmerzen, die Slamal zufolge vor allem im Gesicht nicht zu unterschätzen seien.