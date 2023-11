Trendfrisur der Gen Z Warum der Edgar Cut so polarisiert

Fast skurriler als das Aussehen sei meist das Bedürfnis von Leuten, sich darüber lustig zu machen, findet Diane Weis, Professorin für Modejournalismus in Berlin. „Die Zuschreibung als ‚hässlich‘ oder ‚Oma-Frisur‘ – das sehen viele 18-Jährige einfach gar nicht so, weil es für sie historisch unbelastete Looks sind.“ Weis zufolge gibt es nun auch in Deutschland die Kultur, dass sich Männer beim Friseur (besser: Barbier) zum Styling treffen. Geprägt sei das von türkischen und arabischen Bräuchen, Einflüssen afroamerikanischer Kultur oder auch von Latinos. „Wer eine akkurate Frisur will, der geht dann öfter zum Barber. Und das ist dann auch ein soziales Event. Wenn Männer gepflegt sein und gut riechen wollen, wenn sie Zeit investieren in ihr Aussehen und man das eben merkt, dann wundert das immer noch viele in Deutschland, wo es lange Zeit schon verdächtig war, wenn sich ein Mann die Zehennägel schnitt.“