Umstrittene Trend-Frisur „Edgar“-Haarschnitt von Schweizer Friseur spaltet das Netz

„Was machen wir heute?“ – „Einen Edgar, Mid Fade.“ So oder so ähnlich starten die meisten Gespräche beim Schweizer Friseur Cheyne Lewin Hofer. Der 26-Jährige arbeitet in einem Friseursalon im Solothurner Vorort Zuchwil und hat mittlerweile Kunden aus ganz Deutschland. Die (fast ausnahmslos) jungen Männer kennen den Schweizer Salon von TikTok oder Instagram. Dort erreicht Hofer mit seinem Account „Wizdomblendz“ mit Videos seiner Haarschnitte Millionen Menschen. Einer von ihnen berichtet in einem Video von seiner zwölfstündigen Anreise aus Berlin. Doch warum nimmt jemand eine solch lange Fahrt für einen Haarschnitt auf sich?