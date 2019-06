London Topmodel Naomi Campbell trägt jetzt auch offiziell den Titel „Mode-Ikone“. Der Titel wird ihr im Dezember bei den jährlichen Fashion Awards in London verliehen.

Das britische Topmodel Naomi Campbell wird offiziell als "Mode-Ikone" ausgezeichnet. Der Titel werde Campbell bei den jährlichen Fashion Awards in London am 2. Dezember verliehen, teilte der British Fashion Council, der die Auszeichnung vergibt, am Montagabend mit. Damit solle neben Campbells Beitrag zur Modeindustrie auch ihre gemeinnützige Arbeit gewürdigt werden.