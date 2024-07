Trend in den sozialen Medien Von verschmiertem Eyeliner zu Kamala Harris – Was ist ein „Brat Girl“?

Der Trend spiegelt auch den Umgang mit der Männerwelt wieder. Entsprechen die „Clean Girls“ in gewisser Weise schon noch einem typisch weiblichen Frauenbild, so sieht das bei den „Brat Girls“ ganz anders aus. Statt eine sehr traditionelle, fast hilfsbereite Version der Weiblichkeit an den Tag zu legen, ist es der Göre egal, wie sie bei den Männern ankommt. Denn sie trägt, was sie möchte, wie sie es möchte – ohne Rücksicht auf Verluste. Heisey sagt: „Ich glaube, was wir sehen, ist, dass Frauen in der Lage sein wollen, niedlich zu sein, wenn sie wollen, und ekelhaft, wenn sie wollen – um den Teil von sich selbst zu verkörpern, der ihnen an diesem Tag am meisten zusagt.“