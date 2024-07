Giftige Stoffe in Billigmode Ökotest warnt vor giftigen Chemikalien in Klamotten von Shein

Die Tester bemängelten zudem die mangelnde Transparenz des Unternehmens: „Shein hat seinen Hauptsitz inzwischen in Singapur, lässt seine Mode jedoch in rund 5000 chinesischen Betrieben zusammennähen. Das ist auch schon so ziemlich alles, was das Unternehmen selbst über seine Produktion preisgibt.“ Fragebögen von „Ökotest“ habe es nicht beantwortet.