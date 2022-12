Hingucker auf Rotem Teppich Die aufsehenerregendsten Outfits des Jahres

Die Filmemacherin Maggie Gyllenhaal erregte in der Oscarnacht 2022 besondere Aufmerksamkeit mit ihrem Look. In einem schwarzen, avantgardistischen, schulterfreien Kleid von Schiaparelli nahm Gyllenhaal zusammen mit ihrem Ehemann Peter Sarsgaard an der Nacht der Nächte in Hollywood teil.

Das Kleid, das aus der Haute-Couture-Kollektion von Schiaparelli für den Frühling/Sommer 2022 stammt, wurde für die Direktorin und Schauspielerin extra bodenlang designt. Nach der Show wurde es zum Internet-Meme, denn sein T-förmiger Schnitt lud zu jeder Menge lustigen Vergleichen ein.