Wegen Werbe-Model : Ariana Grande verklagt Modekette „Forever 21“ auf Millionen-Entschädigung

Los Angeles Die US-Sängerin Ariana Grande (26) zieht gegen die US-Modekette Forever 21 im Streit um eine Werbekampagne vor Gericht. Der Grund: Ein Model soll ihr zu ähnlich sehen.

Grande habe die Klage gegen das Unternehmen in Los Angeles eingereicht, wie die Zeitung „Los Angeles Times“ am Dienstag berichtete. Laut Gerichtsdokumenten wirft die Sängerin der Modekette vor, ohne Erlaubnis ihren Namen und ihr Aussehen für Werbezwecke benutzt zu haben.

Grande („Thank U, Next“, „Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored“), die im Rahmen ihrer „Sweetener“-Welttour im Herbst auch in Deutschland auftritt, hatte kürzlich bei der Vergabe der MTV Video Music Awards in der Top-Sparte „Künstler des Jahres“ gewonnen.