Ärger für Louis Vuitton : Die heilige Kuh auf der Yogamatte

Boston Yoga ist eng mit dem Hinduglauben verknüpft, in dem Kühe als heilig gelten. Ausgerechnet Rindsleder hat der Modekonzern Louis Vuitton für eine Luxus-Yogamatte verwendet.

Wegen einer teilweise aus Rindsleder hergestellten Yogamatte hat ein Hindu-Aktivist in den USA scharfe Kritik am französischen Luxuswaren-Unternehmen Louis Vuitton geübt. Die Matte sei für praktizierende Hindus „höchst unangemessen“, da sie Kühe als heilige Symbole des Lebens betrachteten, erklärte Rajan Zed, Präsident der Universellen Gesellschaft für Hinduismus, am Dienstag. Louis Vuitton mit Sitz in Paris äußerte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AP zunächst nicht.