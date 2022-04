Gläubige entzünden Kerzen in der Kathedrale des Heiligen Wolodymyr in Kiew. Die Sonne kommt heraus, als die Ukrainer am Sonntag in der Hauptstadt das orthodoxe Osterfest mit Gebeten für die Kämpfer an der Front und andere, die an Orten wie Mariupol eingeschlossen sind, feiern.