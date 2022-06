Missbrauchskomplex Wermelskirchen : Ermittler verfolgten Spur zum Hauptverdächtigen schon länger

In diesem Haus mit großem Garten in Wermelskirchen wohnte der 44-jährige Hauptverdächtige bis zu seiner Festnahme. Foto: Christian Schwerdtfeger

Wermelskirchen Im Missbrauchskomplex Wermelskirchen hätte der Hauptbeschuldigte womöglich früher gefasst werden können. Sein Anwalt hat sich nun geäußert. Sein Mandant wisse, dass ihn eine lange Freiheitsstrafe erwarte.

Im Missbrauchskomplex Wermelskirchen untersucht die Polizei gerade, ob der 44-jährige Hauptbeschuldigte womöglich früher hätte festgenommen werden können. „Das ermitteln wir gerade. Bisher wissen wir nur, dass unsere Ermittler damals ab einem gewissen Punkt nicht weitergekommen sind“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unserer Redaktion. „Es scheint so, dass die Ermittler aus einem anderem Missbrauchskomplex schon länger eine Spur zu dem Haupttäter in Wermelskirchen hatten. Hier ging es auch um Fragen, die den Datenschutz und eine fehlende Identifikationspflicht im Netz betreffen“, so Reul.