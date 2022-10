Missbrauch: Theologe fordert Entschuldigung der Weltkirche​

Freiburg Die Katholische Kirche ist in der Vergangenheit häufig von Missbrauchsskandalen erschüttert worden. Viele Menschen wenden sich von ihr ab. Ein deutscher Theologe fordert eine Entschuldigung.

Der Tübinger Theologe Peter Hünermann hat den Papst zu einem öffentlichen Schuldeingeständnis angesichts des Missbrauchsskandals der katholischen Kirche aufgerufen. Der emeritierte Dogmatikprofessor verlangt von der Weltkirche ein Schuldeingeständnis „gegenüber Gott, Jesus Christus, dem Volk Gottes, gegenüber den Missbrauchsopfern, gegenüber zivilen Autoritäten wegen der Nichtrespektierung öffentlicher Rechte“. Täter müssten als solche behandelt werden, das Bischofs-Kollegium dürfe keine Missbrauchsfälle mehr vertuschen, forderte er in einem Offenen Brief an den Papst in der „Herder-Korrespondenz“.