Miss Universe 2023 Siegerin R'Bonney Gabriel will den Wettbewerb verändern

Gabriel wurde in Houston im Bundesstaat Texas geboren. Laut der Website des Miss Universe-Wettbewerbs hat sie an der University of North Texas 2018 einen Bachelor-Abschluss in Modedesign mit einem Nebenfach in Fasern erworben. Derzeit ist sie Chefin ihrer eigenen nachhaltigen Bekleidungslinie, R'Bonney Nola. Gabriel ist zudem leitende Nähausbilderin bei Magpies & Peacocks, einem gemeinnützigen Designhaus in Houston, das sich der Nutzung von „Fashion as a force for good" (auf Deutsch: Mode als eine Kraft für das Gute) durch Nachhaltigkeit und Einfluss auf die Gemeinschaft verschrieben hat.