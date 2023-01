Wettbewerb in New Orleans Das müssen Sie zur Wahl der Miss Universe 2023 wissen

New Orleans/Düsseldorf · Im New Orleans Ernest N. Morial Convention Center wird am 14. Januar 2023 darüber entschieden, wer die 71. Miss Universe wird. Was die Höhepunkte des Abends sein werden.

12.01.2023, 19:26 Uhr

86 Bilder Diese Schönheiten wollen Miss Universe 2023 werden 86 Bilder Foto: AP/Gerald Herbert