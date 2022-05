Die Hitze bringt den Stromverbrauch zum Anstieg, weil viele Menschen vermehrt Klimaanlagen und Ventilatoren anwerfen. Das führt dann immer wieder zu Stromausfällen.

Lastwagen in einem Kohletagebau im Tiru-Tal. Die Nachfrage nach Strom ist auf ein Rekordniveau gestiegen. Die Kohlevorräte vieler Wärmekraftwerke gehen bedrohlich zur Neige, so dass es in mehreren Bundesstaaten täglich zu Stromausfällen kommt.