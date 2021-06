Hollywoodstar feiert Geburtstag : Ungebrochen in die Zukunft

Michael J. Fox in seiner Kult-Rolle als Marty McFly in „Zurück in die Zukunft 3“. Foto: picture-alliance / KPA Honorar & Belege/dpa

Los Angeles Mit der Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ wurde er zum Weltstar. Privat kämpft Michael J. Fox schon sein halbes Leben gegen Parkinson. Aufgeben kam für ihn nie in Frage. Am Mittwoch wird er 60 Jahre alt.

Wer Marty McFly einen Feigling nannte, hatte schlechte Karten. Spätestens dann riss dem Filmhelden aus „Zurück in die Zukunft“ regelmäßig der Geduldsfaden, und er schlug zurück. Meistens mit Erfolg. Alles andere als ein Feigling ist auch der Mann, für den die Rolle des Zeitreisenden McFly der Glücksfall seines Lebens war. Bereits mit 30 Jahren bekam Schauspieler Michael J. Fox die Diagnose Parkinson, ließ sich aber nie beirren, sondern kämpfte beharrlich um seine Karriere und gegen die Krankheit. Sich niemals unterkriegen lassen, immer auf ein besseres Ende hoffen, darauf, dass man der Zeit ein Schnippchen schlagen kann, das war das Credo von McFly wie von Fox. Am Mittwoch wird der 1,62 Meter große Kanadier mit dem jungenhaften Charme dennoch 60 Jahre alt.

Vor die Kamera zieht es Fox aber wohl nicht mehr. Im vergangenen Jahr erklärte er, dass er voraussichtlich nicht mehr als Schauspieler auftreten werde. Zu sehr schränke ihn die Krankheit ein, sein Kurzzeitgedächtnis funktioniere nicht mehr zuverlässig. Dabei habe er sich selbst lange Texte immer sehr gut merken können. Auch Gitarre spielen und zeichnen könne er nicht mehr. Trotzdem bezeichnet er Parkinson in seinem mittlerweile vierten Memoiren-Band „No Time Like The Future“ (Keine Zeit wie die Zukunft) als Geschenk, weil sie ihn gebremst habe. „Ich nehme mir Zeit. Die Zeit nimmt nicht mich“, heißt es an einer Stelle.

Info Nur Behandlung der Symptome möglich Auftreten Parkinson ist eine Nervenerkrankung, von der etwa ein Prozent der Weltbevölkerung über 60 Jahren betroffen ist. Therapie Bis heute ist nur eine Behandlung der Symptome möglich, die Krankheit ist unheilbar.

Selbstbestimmt zu leben, sich nicht von der Krankheit steuern zu lassen, das war Fox immer wichtig. So wagte er sich 1998 mit seinem Schicksal an die Öffentlichkeit, nicht um Mitleid zu erheischen, sondern um aufmerksam zu machen auf ein unheilbares, in der Bevölkerung weit verbreitetes Leiden. Für einen Hollywood-Schauspieler seines Kalibers ein riskanter Schritt, der ihn dauerhaft hätte ins künstlerische Abseits führen können. Bis dahin hatte er in seinen Rollen die Symptome seiner Krankheit, das Zittern und die schlechtere Beweglichkeit, geschickt überspielt. Doch der zunächst weitgehende Rückzug von der Schauspielerei im Jahr 2000 war seine eigene Entscheidung; in der öffentlichen Wahrnehmung wurde er für seinen offenen Umgang mit der Krankheit geschätzt und respektiert. Michael J. Fox, dieser ewige, leicht verschmitzt wirkende Junge, dieser Inbegriff von Jugendlichkeit, gab Parkinson in den USA und weltweit ein Gesicht.

Trotz seines Rückzugs trudelten die Rollenangebote wieder ein. Nicht mehr für Leinwand-Blockbuster wie früher, sondern für Serien, in denen die von Fox gespielte Figur meist an einer neurologischen Erkrankung litt („The Good Wife“, „The Michael J. Fox Show“), oder er sich gleich selbst spielte („Lass es Larry!“). Ein gefeierter Auftritt in der TV-Show von Jimmy Kimmel im Jahr 2015 gemeinsam mit Christopher Lloyd, seinem Partner aus „Zurück in die Zukunft“, führte dann vor, wofür die Fans Fox vor allem lieben. Die beiden fuhren in einem DeLorean-Sportwagen herein, der Zeitmaschine aus der Film-Reihe, trugen ihre Originalkostüme und fachsimpelten über die Errungenschaften der Moderne, das Publikum war begeistert. Der erste Teil der Trilogie hatte 1985 mit verrückt-absurden Gimmicks wie dem Hoverboard und dem Fluxkompensator eigene Marken gesetzt, die längst Kultstatus genießen; allein der erste Teil spielte bei geschätzten 19 Millionen Dollar Produktionskosten rund 400 Millionen Dollar ein und zählt damit zu den kommerziell erfolgreichsten Filmen überhaupt. Trotz weiterer Kino-Hits wie etwa „Die Verdammten des Krieges“, „Auf die harte Tour“ oder „Doc Hollywood“ wird Fox für die Fans immer Marty McFly bleiben, der Mann, der die Zeit austrickste.

Fox im Jahr 2016 mit seiner Frau Tracy Pollan. Foto: dpa/Pool

Im Leben legte sich Fox dagegen mit dem Gegner Parkinson an, gründete unter anderem eine Stiftung zur Erforschung der Krankheit, die bis heute mehr als 800 Millionen Dollar sammelte. Sein persönlicher Einsatz war den Nobelpreis-Juroren des Karolinska-Instituts in Schweden 2010 die medizinische Ehrendoktorwürde wert. Zudem setzt er sich für die Stammzellenforschung ein und bewegte immer wieder Prominente und Politiker, seinem Beispiel zu folgen. Andere schwer erkrankte Künstler wie die an multipler Sklerose leidende Schauspielerin Selma Blair bedankten sich öffentlich bei ihm für seine Unterstützung und sein gutes Beispiel.