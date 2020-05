Vor Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte : Frankreich wegen Auflösung von Roma-Camp verurteilt

Eine Statue der Justitia hält als Symbol eine Waage in ihrer Hand. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Straßburg Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Frankreich wegen der Auflösung eines Roma-Camps im Jahr 2013 verurteilt. Betroffene müssen finanziell vom Land entschädigt werden.

Sieben der Minderheit angehörende Rumänen hatten damals den EGMR angerufen und sollen nun mit 7000 Euro pro Person entschädigt werden, wie das Gericht am Donnerstag urteilte.

Die französischen Behörden hatten das nicht genehmigte Camp in La Courneuve in der Region Paris 2013 geräumt. Da es keine Ausweichmöglichkeit für die Bewohner gab, sahen sich diese gezwungen, in einem anderen Camp Zuflucht zu suchen. Ihren Angaben zufolge wurden ihre Wohnwagen beschlagnahmt.