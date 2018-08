Melle in Niedersachsen: Großvater und Enkelin sterben bei Flugzeugabsturz

Melle in Niedersachsen

Melle Ein 74-Jähriger und seine 14-jährige Enkelin sind am Samstagmorgen bei einem Flugzeugabsturz im niedersächsischen Melle gestorben. Die Ursache ist noch unklar.

Warum der Flieger abstürzte, sei derzeit noch unklar. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig hat die Ermittlungen aufgenommen. Einsatzkräfte begannen am Samstagmorgen in Melle die Trümmer wegzuräumen. Die Landstraße wurde gesperrt.