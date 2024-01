Frau des Ex-US-Präsidenten fehlt bei Familientreffen Wo ist Melania Trump?

Das Foto sorgt längst für Gerüchte in der amerikanischen Öffentlichkeit und wird auch in Deutschland wahrgenommen. Bei einer Veranstaltung in Florida nahm Donald Trump dazu nun Stellung. Offenbar hat die Abwesenheit seiner Frau einen ernsten Hintergrund. Melania sei „jetzt mit ihrer Mutter in einem Krankenhaus. Ihre Mutter Amalija ist sehr krank, erholt sich aber hoffentlich“, sagte der Ex-US-Präsident. Außerdem lobte er seine Frau als „großartige First Lady, so beliebt, dass die Leute sie lieben“. Dann ergänzte Trump noch, seine Frau sei „unten in Miami – großartiges Krankenhaus. Hoffentlich wird es ihnen gut gehen, aber es ist eine sehr, sehr schwierige Situation.“