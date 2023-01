EU soll Wolfsschutz lockern Die Debatte um den Wolf braucht mehr Pragmatismus

Der Vorstoß einiger Parteien, auf europäischer Ebene den Wolfsschutz zu lockern, um auffällige Tiere leichter abschießen zu können, schlägt nun ein weiteres Kapitel in dem Streit auf. Schon jetzt allerdings wird der europaweit sehr strenge Schutzstatus des Wolfs in etlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt. In Spanien und Finnland beispielsweise gelten Sonderregeln, die eine „Entnahme“ von gefährlichen Tieren unter bestimmten Umständen erleichtern. In Spanien gelingt es damit sogar, eine weitere Ausbreitung der Räuber zu verhindern.