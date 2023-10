„Unfassbarer Verlust“ „Friends“-Stars trauern um Matthew Perry

Die 90er-Jahre-Hit-Serie „Friends“, in der Perry die Rolle des Chandler Bing spielte, drehte sich um das Leben von sechs jungen Freunden in New York. Die TV-Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in vielen Ländern zum Fernsehkult. Für die Sondersendung „Friends: The Reunion“ standen 2021 alle sechs Hauptdarsteller noch einmal zusammen vor der Kamera.