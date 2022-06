Polizei-Großeinsatz im Berliner Freibad : Wasserpistolen-Spritzerei artet in Massenschlägerei aus

Berlin Gegenseitiges Bespritzen mit Wasserpistolen hat in einem Berliner Freibad zu einem heftigen Streit und schließlich zu einer Massenschlägerei von etwa einhundert Menschen geführt. Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei.

Am Sonntagnachmittag ist eine harmlose Wasserpistolenschlacht im Sommerbad am Insulaner in Berlin-Steglitz eskaliert. Zwischen den Parteien entbrannte ein heftiger Streit, der in einer Massenschlägerei zwischen etwa einhundert Menschen endete. Die Polizei rückte am Sonntag mit 13 Streifenwagen und Teilen einer Einsatzhundertschaft am „Sommerbad am Insulaner“ an, um die Lage zu beruhigen.