Komiker entwickelt App : Markus Maria Profitlich möchte Parkinson-Betroffenen helfen

Königswinter Markus Maria Profitlich hat eine App für Parkinson-Betroffenene herausgebracht. Der Comedian ist selbst von der Krankheit betroffen und sagt, die App enthalte nicht nur Alltagstipps.

Der an Parkinson erkrankte Comedian Markus Maria Profitlich (62) möchte anderen Betroffenen helfen. Der gebürtige Bonner hat dafür eine App mit dem Namen „Profi's Motivation“ herausgebracht, in der Erkrankte und deren Angehörige Selbsthilfe-Videos sowie Tipps zum Umgang mit der Krankheit finden. „Die Idee zur App kam mir auf dem Heimweg vom Therapeuten“, sagte Profitlich zu „Bild“. „Ich wollte, dass Betroffene auch eine Möglichkeit haben, selbst etwas gegen die Krankheit zu tun. Meine Mutter war Krankenschwester, meine drei Schwestern sind es noch – anderen zu helfen, liegt in der Familie.“