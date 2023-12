Nach sieben Jahren Mariah Careys Ex-Freund bestätigt Trennung

Spekulationen über ein Beziehungsende mit der „All I Want For Christmas Is You“-Sängerin kamen dabei bereits in den vergangenen Wochen auf, weil Tanaka Carey nicht bei ihrer Weihnachtstour begleitete. Die 54-Jährige begann 2006 mit Tänzer Tanaka zusammenzuarbeiten. Zehn Jahre später kamen sie zusammen. Die Sängerin äußerte sich zur Trennung bislang nicht. Carey hat zwölf Jahre alte Zwillinge mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon.