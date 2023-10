Nach „Manta-Manta“-Vorwürfen Constantin schärft Produktionsstandards

Die Produktionsfirma von Kino- und Fernsehfilmen stützt sich bei der Schärfung der eigenen Standards auf einen Bericht einer externen Anwaltskanzlei. Diese untersuchte im Auftrag des Filmunternehmens die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsklima bei den Dreharbeiten. „Manta Manta – Zwoter Teil“ wurde im Sommer 2022 in Nordrhein-Westfalen gedreht und kam im Frühjahr in die Kinos. Die Actionkomödie knüpft an den Film „Manta, Manta“ aus den 1990er Jahren an.