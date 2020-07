Großeinsatz der Polizei : Mann stirbt nach Messerattacke in Mannheim

In Mannheim war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz, nachdem ein Mann in einem Streit getötet wurde. Foto: dpa/Rene Priebe

Mannheim In Mannheim ermittelt die Kriminalpolizei: Eine gewalttätige Auseinandersetzung endete für einen Mann tödlich. Drei Personen wurden nach dem Vorfall festgenommen.

Ein Mann ist nach einer Auseinandersetzung am Abend in Mannheims Mittelstraße an schweren Stichverletzungen gestorben. Drei Menschen wurden nach dem Vorfall festgenommen, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht mit. „Wir gehen davon aus, dass sie in irgendeiner Form etwas zu dem Tatgeschehen sagen können oder beteiligt waren“, sagte der Sprecher.