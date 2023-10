Mallorca Erneut deutsche Urlauber unter Vergewaltigungsverdacht

Auf Mallorca stehen erneut deutsche Urlauber unter Vergewaltigungsverdacht. Bereits am Freitag seien zwei Männer auf der spanischen Mittelmeerinsel wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer deutschen Touristin festgenommen worden, berichtete die Zeitung „Última Hora“ am Wochenende. Die mallorquinische Polizei bestätigte den Vorfall am Montag auf Anfrage. Der Untersuchungsrichter habe die 27-jährigen Deutschen am Samstag unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Einer der Beschuldigten habe eine Kaution hinterlegen müssen, hieß es.