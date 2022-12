„Comedy Wildlife Photo Awards“ So ulkig können Tiere sein – das sind die Sieger und Finalisten

Alison Buttigieg, „What do you mean smile?! I am smiling!“ (“Was meinst du mit lächeln?! Ich lächle doch!“)

Buttigieg habe einen ganzen Vormittag mit diesem Löwenrudel verbracht. Eine der Löwinnen machte nach dem Gähnen ein paar lustige Gesichtsausdrücke. Zu seinem Glück schaute sie einen Moment lang direkt in die Kamera und er fing dieses falsche Lächeln ein, beschreibt er sein Bild.

Ort der Aufnahme: Olare Motorogi Conservancy, Kenia