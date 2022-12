Nervige Weihnachtsgeschenke 8 Spielsachen, die Eltern hassen (und Kinder lieben)

An diese Regel hält sich die Spielzeugindustrie besonders vorbildlich. Bei Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten führt das gerade in der Vorweihnachtszeit oft zu Augenrollen: Vieles von dem, was sich Kinder wünschen, finden Erwachsene entsetzlich. Dabei gäbe es so tolle Sachen! Warum nicht mal ein Playmobil-Piratenschiff? Oder eine Carrera-Bahn (mit der man dann selber spielen könnte)?